Biffi (Assolombarda): “Intelligenza artificiale futuro dell’industria”

In Lombardia “abbiamo la più alta concentrazione di industria manifatturiera d’Europa nel nostro quadrilatero compreso tra Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, il doppio di Bergamo e Brescia messe insieme, che pur rappresentano un’altra quota significativa della manifattura lombarda. A questo si aggiunge un’altra competenza fondamentale, quella degli Innovation Services. Questo connubio permette di affrontare al meglio la trasformazione che fonde il software e l’hardware, unendo la meccatronica all’informatica per arrivare alla fisica e all’Ia che è il mix di queste due componenti ed è il futuro dell’industria nei prossimi anni”. Sono le parole di Alvise Biffi, presidente di Assolombarda, all’incontro organizzato a Milano per la firma della delibera che dà il via alla fase due della Zona di Innovazione e Sviluppo (Zis) di Milano dedicata all’Intelligenza Artificiale, che prende il nome di “Officina AI”. Promossa da Assolombarda, attuale capofila, la Zis vedrà Made Competence Center assumere il ruolo di hub e soggetto gestore.



Pubblicato il 20 Ottobre 2026