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Biennale Arte, inviati al MiC documenti su padiglione russo: “Nessuna violazione delle sanzioni”

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(Adnkronos) – La Biennale di Venezia ha inviato oggi al Ministero della Cultura "l’intera documentazione richiesta" relativa al padiglione russo previsto alla prossima edizione dell'Esposizione internazionale d'arte che aprirà il 9 maggio. L'Istituzione, presieduta da Pietrangelo Buttafuoco, con un comunicato, precisa che "nessuna norma è stata violata e che le sanzioni verso la Federazione Russa sono state rispettate integralmente come da nostro dovere". 
—culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 17 Marzo 2026

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