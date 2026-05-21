Biennale Arte, Giuli visita Padiglione Italia con Buttafuoco: “Pace fatta, mia visita chiude polemica”

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Con Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale di Venezia, "non c'è stata nessuna guerra personale". Così il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, parlando con i giornalisti questa mattina al termine della visita del Padiglione Italia alla 61esima Esposizione internazionale d'Arte. Nella visita degli spazi all'Arsenale, definita privata e riservata e svolta in un clima cordiale, Giuli è stato accompagnato dallo stesso Buttafuoco. "Pace fatta con Buttafuoco?" hanno chiesto i cronisti. "Ovvio", ha risposto il ministro. "L’amico Pietrangelo non è mai venuto meno, ma maggiore amica è la verità che rappresento come ministro", ha aggiunto Giuli, citando Aristotele. "E' una giornata perfetta, una giornata belissima", ha concluso. L'incontro tra Giuli e Buttafuoco è avvenuto dopo oltre due mesi di tensioni e polemiche legate alla presenza del Padiglione della Russia alla Biennale Arte e a un clima di gelo istituzionale culminato anche nell’assenza del ministro all’inaugurazione ufficiale della Mostra, lo scorso 9 maggio, preceduta da un’ispezione ministeriale a Ca’ Giustinian per verificare il rispetto delle sanzioni inflitte a Mosca dopo l’aggressione all’Ucraina.

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Pubblicato il 21 Maggio 2026