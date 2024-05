Biden: “Vergognosa richiesta Corte penale internazionale arresto per Netanyahu”

(Adnkronos) – (Adnkronos) "La richiesta del procuratore della Corte penale internazionale di mandati d'arresto per leader israeliani è vergognosa". E' quanto afferma Joe Biden in una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca in cui condanna con forza il procuratore della Corte penale internazionale , Karim Khan che ha chiesto alla Corte di autorizzare mandati di arresto per Benjamin Netanyahu e Yahya Sinar, e altri esponenti israeliani e di Hamas. "Lasciatemi essere chiaro: qualsiasi cosa questo procuratore possa implicare, non c'è nessuna equivalenza, nessuna, tra Israele e Hamas". "Noi staremo sempre al fianco di Israele contro le minacce alla sua sicurezza", conclude il presidente americano. La Corte penale internazionale ha chiesto, tramite il suo procuratore Karim Kahn, che i giudici emettano mandati di arresto internazionale nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e del leader di Hamas a Gaza Yahya Sinwar per crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Sono ''profondamente preoccupato'' dalle ''prove raccolte ed esaminate dal mio ufficio'' spiega in un videomessaggio condiviso sui social. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Maggio 2024