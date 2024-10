Biden e la battuta: “Torno in corsa per elezioni” – Video

(Adnkronos) – "Torno in corsa". Joe Biden si concede una battuta dopo il briefing alla Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti risponde alle domande dei giornalisti spaziando dalla crisi in Medio Oriente alle imminenti elezioni del 5 novembre, quando Donald Trump e Kamala Harris si sfideranno per la presidenza. Biden è bersagliato di domande e riesce a gestire l''assedio' dei cronisti grazie alla collaborazione della portavoce Karine Jean-Pierre. Mentre Biden lascia la sala stampa, i giornalisti provano a 'lanciare' le ultime domande. C'è chi chiede lumi sull'eventuale decisione di concedere all'Ucraina l'ok per usare armi a lungo raggio nel territorio della Russia. Biden tira dritto e non risponde. "Vuole rivedere la decisione di abbandonare la corsa?", chiede un giornalista facendo riferimento al ritiro della candidatura. Biden si volta e risponde: "I'm back in", "Torno in corsa", dice tra le risate generali. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Ottobre 2024