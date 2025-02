Bici giù dai Murazzi, condanna a 16 anni per ragazzo maggiorenne

(Adnkronos) –

Sedici anni. E’ la condanna decisa dal gup in sede di rinvio dopo l’annullamento della Cassazione a carico di Victor Ulinici, uno dei giovani accusati di aver lanciato, nella notte tra il 20 e il 21 gennaio 2023, una bici dalla balaustra dei Murazzi, ferendo gravemente un giovane studente palermitano, Mauro Glorioso. L’imputato, presente in aula, in precedenza era stato condannato con rito abbreviato a 10 anni e 8 mesi ma la Cassazione aveva chiesto di ricalcolare la pena escludendo le attenuanti generiche che erano state concesse in sede di appello. A carico di Ulinici l’accusa venerdì scorso aveva chiesto 16 anni mentre il difensore del giovane aveva chiesto la conferma la conferma della precedente condanna. Un'altra ragazza maggiorenne aveva scelto il rito ordinario e il suo processo si è concluso a gennaio con una condanna a 16 anni. Per i tre minorenni che facevano parte del gruppo sono state confermate, lo scorso marzo, le sentenze di primo grado, in abbreviato, con pene comprese tra i 9 anni e 9 mesi e 6 anni e 8 mesi. "E’ veramente difficile in un processo con delle conseguenze così tragiche gioire per la condanna di una pena effettivamente dura ma che rispecchia la gravità del fatto e delle conseguenze perché la concessione delle generiche nella precedente sentenza erano state ritenute dalla Corte di Cassazione non adeguatamente motivate, era solo la giovane età". Così Simona Grabbi, legale della famiglia di Mauro Glorioso, sottolineando che "non sono state concesse le attenuanti generiche e considerato che la pena base non era modificabile ha ridotto semplicemente di un terzo la pena di 24 anni". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Febbraio 2025