Bici e monopattini elettrici fuori controllo: 28 sanzionati, 49 identificati

La Polizia di Stato intensifica il contrasto all’uso indisciplinato di bici e monopattini elettrici. La Questura di Foggia ha coordinato un articolato servizio interforze nelle aree più sensibili del centro cittadino e in quelle maggiormente interessate dal fenomeno, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini al corretto utilizzo dei mezzi di micromobilità, il cui uso sconsiderato continua a creare intralcio alla circolazione e pericoli per l’incolumità dei pedoni.

Le operazioni hanno portato all’identificazione di 49 soggetti, di cui 13 con pregiudizi di polizia, al controllo di 45 veicoli e alla sanzione di 28 conducenti di monopattini. Il fenomeno desta particolare allarme sociale anche perché i mezzi vengono utilizzati, talora, da soggetti di giovane età per guadagnare la fuga dopo la commissione di reati predatori. Per questa ragione i servizi di prevenzione e contrasto continueranno senza sosta, con il costante impegno delle volanti della Questura, degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di San Severo, della Polizia Stradale e delle altre Forze di Polizia.

“Le attività di controllo della micromobilità costituiscono ormai da mesi una delle principali direttrici di intervento della Polizia di Stato – dichiara il Questore -. Il fenomeno ha assunto connotazioni tali da risultare un pericolo per la sicurezza pubblica e va affrontato come tale. Non può sfuggire come, per questo come per altri fenomeni di microdelinquenzialità, ci sia un palese disimpegno di una delle agenzie educative fondamentali: la famiglia. Pensare sempre e solo alla repressione come soluzione dei problemi evidenzia un’assoluta miopia e un comodo esercizio di delega”.

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Pubblicato il 27 Marzo 2026