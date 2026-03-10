Bicentenario di Ruggiero Bonghi: due giornate di studio

In occasione del bicentenario della nascita di Ruggiero Bonghi (Napoli, 1826 – Torre del Greco, 1895), eminente intellettuale, politico e protagonista della vita culturale dell’Italia postunitaria, il Comitato provinciale di Foggia dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano (ISRI) promuove il convegno di studi “Ruggiero Bonghi nella storia d’Italia (1826-1895)”, articolato in due giornate di lavori tra Foggia e Lucera, il 13 e 14 marzo 2026. L’iniziativa, insignita della medaglia di riconoscimento della Presidenza della Repubblica, intende offrire un approfondimento scientifico sulla figura e sull’opera di uno dei principali protagonisti del Risorgimento italiano, mettendone in luce il contributo alla vita culturale, politica e giornalistica dell’Italia dell’Ottocento. Ad aprire i lavori sarà la Fondazione Monti Uniti di Foggia, che ospiterà la sessione inaugurale venerdì 13 marzo alle ore 16.30 nella sede di via Arpi, confermando il proprio ruolo di punto di riferimento per la promozione della ricerca storica e del dibattito culturale sul territorio. Il convegno vedrà la partecipazione di numerosi studiosi e ricercatori provenienti da università e istituzioni culturali italiane, che analizzeranno da prospettive diverse il pensiero e l’azione di Bonghi: il suo ruolo nel Risorgimento, l’attività di giornalista e di ministro, la sua posizione di cattolico moderato e il contributo alla formazione dell’identità culturale nazionale. Alla realizzazione dell’iniziativa contribuisce una ampia rete di istituzioni accademiche, culturali e amministrative, tra cui le Università di Foggia e Salerno, i Comuni di Foggia e Lucera, la Regione Puglia, la Provincia di Foggia, la Fondazione Monti Uniti di Foggia, la Società Dante Alighieri, la Società di Storia Patria per la Puglia, il CNR-IRCRES di Torino, la Fondazione Pasquale e Angelo Soccio, il Liceo Bonghi-Rosmini e il Convitto Nazionale Ruggiero Bonghi di Lucera. Una collaborazione che testimonia la rilevanza scientifica e istituzionale dell’appuntamento e la volontà condivisa di restituire a Bonghi il ruolo che gli compete nella memoria storica nazionale. Il convegno si concluderà in serata con una sessione finale di sintesi e discussione.



Pubblicato il 10 Marzo 2026