Biblioteca “la Magna Capitana”, nuovi servizi on-line

Sospesi i servizi di apertura al pubblico, nel rispetto del DPCM del 4 novembre, resta attivo il dialogo a distanza della Biblioteca con gli utenti Potenzia la sua presenza on-line e i servizi digitali, la Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia, struttura del Polo Biblio-Museale Regionale, che sospende i servizi di apertura al pubblico fino al 3 dicembre, in osservanza dell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, contenente ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Non si ferma, però, il dialogo con gli utenti, che potranno accedere a nuovi servizi a distanza.

Non è un caso, dunque, che proprio ieri ha fatto il suo debutto on-line il Blog della

Biblioteca https://blog.lamagnacapitana.it/.Articolato in varie categorie, il blog offre un approccio più discorsivo e colloquiale rispetto al nuovo portale istituzionale, che pure continua a mantenere alta la media giornaliera di visitatori da quando è stato inaugurato lo scorso mese di luglio. Da I leggerissimi, box di informazioni, letture, spunti e curiosità di biblioteca, passando per uno spazio dedicato ai versi poetici ed un altro alle citazioni, senza dimenticare le sezioni Storie di Storia, sulla storia locale e Te li racconto, per le recensioni di libri, graphic novel, film e serie tv, Ragazzi, per le iniziative riservate ai giovani lettori, fino ad arrivare a Vita di biblioteca, per accompagnare l’utente nel dietro le quinte del lavoro bibliotecario. Aperto al contributo di tutti, il blog prevede la categoria Il tuo spazio, riservata proprio agli utenti.

“L’idea è quella di offrire un ulteriore canale di comunicazione, che affianchi la consolidata presenza social del nostro Polo – spiega la direttrice Gabriella Berardi -, in modo da facilitare sempre di più il dialogo con gli utenti. Abbiamo scelto un linguaggio i

nformale sin dalla sezione Ci presentiamo, in cui i bibliotecari della redazione si raccontando in poche frasi, soffermandosi anche su hobby e passioni”, conclude Berardi.

Per andare incontro alle esigenze degli appassionati lettori, inoltre, sempre da oggi sarà possibile scaricare e prendere in prestito e-book di saggista e narrativa, oltre a audiolibri, per venire incontro alle esigenze di tutti. Si tratta di una dotazione iniziale contenuta, proprio perché si cercherà di accogliere gli eventuali desiderata degli utenti per i successivi acquisti, compatibilmente con la disponibilità finanziaria della Biblioteca per questo servizio e con la presenza dei titoli richiesti nello store digitale dal quale la biblioteca attinge. Una vetrina degli e- book è disponibile sul portale della Biblioteca www.lamagnacapitana.it

I suggerimenti dei titoli da acquistare in e-book potranno essere inviati all’indirizzo email direzionepolobibliomuseale.foggia@regione.puglia.it

Non solo e-book, comunque, nella sezione Biblioteca digitale del portale: sempre a portata di click, infatti, anche altre risorse digitalizzate: libri di storia locale, periodici storici pugliesi, manifesti cinematografici e la storica rivista della Biblioteca, La Capitanata, disponibile dal 1963 fino al 2013.

Immediatamente sotto la sezione Biblioteca digitale, sul portale, è possibile iscriversi alla Newsletter della Biblioteca, ancora un canale per restare informati su tutte le attività, i servizi e le iniziative della struttura.

Sempre a distanza, non si fermano neppure le attività di promozione della lettura, sia per gli adulti sia per i bambini. Oltre a proseguire con le videoletture del progetto A raccontare storie insieme con gli anziani della RSSA “Il Sorriso di Foggia”, sono già in programma due appuntamenti online con l’associazione Agata per il sostegno delle donne operate al seno, in programma il 17 novembre e il 15 dicembre. Proseguono senza sosta le attività del gruppo di lettura della Biblioteca, impegnato anche in vari tornei letterari con Robinson, il supplemento culturale di “la Repubblica”. Da pochissimi giorni ha anche una sigla musicale originale, il gruppo: una canzone, scritta e composta da Nicola Alloggio, tra i partecipanti più assidui, dal titolo “Viaggi tra le righe”, in omaggio proprio alla nuova denominazione del gruppo. Si tratta di un vero e proprio inno al potere terapeutico della lettura condivisa, anche se a distanza. Continuano ininterrotte le relazioni con le scuole e con la libreria Ubik per la programmazione della prossima edizione del progetto-concorso Leggo QuINDI Sono.

Sempre altissima anche l’attenzione ai bambini e ai ragazzi, con le attività di promozione messe a punto dalla Biblioteca dei Ragazzi: on-line, ogni martedì, alle ore 17.00, le Letture Piccine, che rientrano nelle attività realizzate in collaborazione con L’Isola che c’è, il centro Polivalente di

Parcocittà, a Foggia, che promuove varie azioni di contrasto contro la povertà educativa. Letture piccine speciali anche nella settimana in cui si celebra la Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che ricorre il 20 novembre.

E poi ancora, incontri con le case editrici per parlare delle novità editoriali; attività celebrative in omaggio a Gianni Rodari, con le case editrici La Meridiana e Edizioni del Rosone, e Pillole di letture on-line per presentare le novità in catalogo della sezione ragazzi in biblioteca.

Resta attivo anche il servizio di Document Delivery, molto utilizzato da ricercatori e laureandi, per la fornitura di copie digitalizzati di articoli e documenti non coperti dal diritto d’autore, oppure entro i limiti consentiti del 15% dei documenti coperti da diritti. Bibliotecari sempre disponibili anche per informazioni e consulenza bibliografica telefonica e via e-mail: Tel. 0881.706.413 – E-mail: info@lamagnacapitana.it

Allo studio, in queste ore, anche altri servizi per rispondere alle esigenze dei lettori e degli studiosi, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid.

