Bianco (Municipio 4 Milano): “Nuova apertura Lidl riqualifica spazio ed eroga servizi”

(Adnkronos) – "L'importanza dell’apertura" del nuovo punto vendita Lidl in viale Corsica 21, a Milano, "risiede non solo nel fatto che uno spazio commerciale, riqualificato, ritorna a una nuova funzione, ma anche nel servizio che viene erogato, importante per la comunità, che coniuga la convenienza con la qualità". Così Stefano Bianco, presidente del Municipio 4 di Milano, all’apertura del punto vendita Lidl di Viale Corsica 21 a Milano, l'800esimo negozio dell'azienda in Italia. Poter avere vicino casa un punto vendita di questo tipo "è un bene per una zona come quella di Milano, dove ci sono tante esigenze diverse in termini di capacità di acquisto -precisa Bianco-. Questa offerta va a rafforzare la possibilità di fare una spesa nel proprio quartiere, con i giusti prezzi e la giusta qualità".  
Pubblicato il 26 Febbraio 2026

