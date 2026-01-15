Attualità

Bianca Guaccero compie 45 anni, gli auguri speciali di Giovanni Pernice

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Buon compleanno alla donna più bella del mondo". Con queste parole Giovanni Pernice ha celebrato sui social il compleanno di Bianca Guaccero che oggi, giovedì 15 gennaio, compie 45 anni.  L'attrice ha condiviso il dolce messaggio sul suo profilo instagram, accompagnandolo con una dedica: "La bellezza è quella che tu hai regalato a me dal primo giorno che ti ho stretto la mano in quella sala da ballo. Sei tante cose in una persona sola e non ci si annoia mai con te".  Un gesto che conferma, ancora una volta, il legame tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. La coppia è insieme da oltre un anno: si sono conosciuti durante la scorsa edizione di Ballando con le stelle, dove lei era concorrente e lui maestro di ballo. Proprio grazie alla passione condivisa per la danza, tra una prova e l'altra, il rapporto è diventato sempre più intimo, trasformandolo da professionale a vero amore, fino alla vittoria nel programma che ha 'consacrato' la loro unione.  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 15 Gennaio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Shadow Ai: 68% dei dipendenti italiani la usa di nascosto, rischio milioni per le pmi

6 minuti fa

Barelli (Fi): “Superare incompatibilità medici per ridurre liste attesa e rafforzare Ssn”

15 minuti fa

Annabella Martinelli trovata morta, la 22enne era scomparsa il 6 gennaio

20 minuti fa

Russia, Putin: “Rapporti con Italia lasciano a desiderare”. La replica di Tajani

28 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio