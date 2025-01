Bettarini a Verissimo: “Simona Ventura? Ognuno vive con la propria coscienza”

(Adnkronos) – Simona Ventura "rimane la mamma dei miei figli e per questo la rispetterò sempre. Ognuno prende la propria strada e vive con la propria coscienza". Stefano Bettarini, ospite oggi a Verissimo, a Silvia Toffanin risponde così alle domande sul rapporto con l'ex moglie Simona Ventura. "Io ho dato priorità ai miei ragazzi" – i figli Giacomo e Niccolò – avverto che i figli vivano in maniera gelosa il fatto che i genitori si risposino. Li capisco, anche se da grandi possono capire. Inizialmente i miei figli hanno bocciato" le persone che Bettarini ha avuto accanto. L'ex calciatore è legato da quasi 8 anni alla sua compagna, Nicoletta: "I ragazzi hanno iniziato ad apprezzare la persona, hanno visto l'amore che Nicoletta nutre per me e sono felici". Bettarini recentemente ha perso il papà, scomparso a 86 anni dopo una malattia. "Ero molto legato a mio padre, l'ho vissuto fino in fondo. Ha sofferto molto negli ultimi giorni per la malattia, siamo stati con lui fino all'ultimo respiro. Era come se si vergognasse di farsi vedere in queste condizioni, ma non si poteva far nulla. Rimane il ricordo di quei 12 giorni accanto a lui, non potevamo far nulla: l'impotenza ti uccide", dice l'ex calciatore. "Vedevo che era sereno, ma vedevo anche stava soffrendo". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Gennaio 2025