Berrettini-O’Connell: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Scende in campo Matteo Berrettini. Il tennista azzurro è pronto a fare il suo esordio a Indian Wells oggi, venerdì 7 marzo. Berrettini, numero 29 del mondo, affronterà nel primo turno del Masters 1000 l'australiano Christopher O'Connell, 75esimo del ranking Atp. La sfida tra Berrettini e O'Connell è in programma oggi, venerdì 7 marzo, non prima delle 22.15 ora italiana. Quello di Indian Wells sarà il terzo confronto tra i due: il tennista romano è in vantaggio 2-0 sull'australiano, essendosi imposto nei due precedenti, prima vincendo lo scorso anno al primo turno del Masters 1000 di Shanghai e poi trionfando, pochi giorni fa, negli ottavi di finale di Dubai. Berrettini-O'Connell sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Marzo 2025