Berrettini-Munar: orario, precedenti e dove vederla in tv

Torna in campo Matteo Berrettini. Nella notte tra oggi, martedì 23 settembre, e domani, mercoledì 24, il tennista romano esordisce nell'Atp 500 di Tokyo, sfidando lo spagnolo Jaume Munar, numero 37 del mondo, nei sedicesimi di finale del torneo. Berrettini, che sembra aver finalmente recuperato dai problemi fisici che ne hanno condizionato l'ultima parte di stagione e costretto a saltare gli Us Open, torna a giocare dopo la delusione di Hangzhou, dove è stato eliminato al primo turno dal ceco Svrcina. La sfida tra Berrettini e Munar andrà in scena nella notte tra oggi, martedì 23 settembre, e domani, mercoledì 24, alle ore 4. I due tennisti si sono affrontati in un solo precedente, che risale agli ottavi di finale dell'Atp di Marrakech, e vinto dall'azzurro in tre set. Berrettini-Munar sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e su Tennis Tv. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Settembre 2025