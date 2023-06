Berrettini, le lacrime e lo sfogo sui social: cosa è successo

(Adnkronos) –

Matteo Berrettini si sfoga sui social dopo la cocente sconfitta incassata nel derby contro il connazionale e amico, Lorenzo Sonego, valido per il primo turno del torneo Atp 250 di Stoccarda. Il tennista romano, al suo rientro in campo dopo due mesi di stop a causa dell'infortunio agli addominali, ha racimolato solo tre game, mostrando una forma atletica ben al di sotto delle sue prestazioni. "Innanzitutto, complimenti a Lorenzo Sonego per la vittoria di ieri, sei una persona speciale e meriti il meglio. Ieri è stata una giornata dura. Nonostante mi sentissi in forma e pronto per la partita, è stato abbastanza chiaro che non lo fossi", ha scritto Berrettini su Instagram lasciando intendere tutta la sua frustrazione. Quindi il tennista, che è uscito dal campo in lacrime al temine del macht, ha raccontato di aver "lavorato tantissimo per recuperare dal mio ultimo infortunio e non avere un ritorno da sogno come quello dell'anno scorso è difficile da accettare, ma bisogna essere realisti e sapere che per raggiungere il mio miglior livello avrò bisogno di tempo e partite. Sono sulla sulla strada giusta, l’ho fatto in passato e so che i risultati arriveranno anche questa volta, a volte è difficile chiedere pazienza a se stessi. Sono già focalizzato per essere pronto per il torneo del Queen's Grazie mille per tutto il sostegno e i messaggi di incoraggiamento che ho ricevuto. Siete speciali". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Giugno 2023