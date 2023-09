Berrettini: “Infortunio non così grave, torno dopo Shanghai”

(Adnkronos) – "Fortunatamente gli esami effettuati non hanno mostrato lesioni estremamente gravi". Matteo Berrettini informa sulle sue condizioni e sui social spiega come sta dopo l'infortunio subito al 2° turno dello Us Open contro il francese Arthur Rinderknech che lo costringerà al forfait per gli impegni di Coppa Davis, a Bologna, con la maglia azzurra. Il suo rientro è previsto per metà ottobre. "Un mix di emozioni. Fortunatamente gli esami effettuati non hanno mostrato lesioni estremamente gravi come si era temuto ma una rottura parziale del legamento astragalico anteriore. Purtroppo, però, non riuscirò a recuperare in tempo per unirmi ai ragazzi e rappresentare i colori che più amo per partecipare alla serie di tornei che si terranno in Asia", dice Berrettini. "Ho già iniziato la riabilitazione, che spero mi possa far ricominciare a competere dopo il Master 1000 di Shanghai" in programma dal 2 al 15 ottobre 2023. "Grazie come sempre per il supporto e per i messaggi di affetto, siete speciali", conclude il 27enne romano. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Settembre 2023