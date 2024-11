Berrettini, il colpo stellare e Kokkinakis va ko – Video

(Adnkronos) – Matteo Berrettini mette a segno il colpo del giorno se non dell'intera Coppa Davis. L'azzurro, nel match vinto in semifinale contro Thanasi Kokkinakis nella sfida tra Italia e Australia, sul 5-5 nel terzo set tira fuori il coniglio dal cilindro. Il romano mette a segno il break decisivo nell'undicesimo game del terzo set e ci riesce grazie anche ad un capolavoro di tecnica. Berrettini si difende davanti alle accelerazioni dell'avversario e, in totale estensione, inventa un dritto incrociato, con un taglio in 'chop': la palla supera la rete e muore nel campo di Kokkinakis, che rimane pietrificato davanti alla prodezza dell'azzurro. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Novembre 2024