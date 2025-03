Berrettini-Fritz, siparietto social: americano posta una foto, dito medio di Matteo

(Adnkronos) – Quella tra Matteo Berrettini e Taylor Fritz è stata una delle partite più combattute del Masters 1000 di Miami. Il tennista azzurro, tornato su ottimi livelli e per la prima volta ai quarti in Florida, si è arreso all'americano in tre set con il punteggio di 5-7, 7-6, 5-7 dopo 2 ore e 44 minuti di gioco. Una vera e propria battaglia che alla fine ha premiato il numero quattro del mondo, poi eliminato in semifinale dal giovane ceco Jakub Mensik. La sfida tra i due si è spostata poi sui social network. Fritz ha pubblicato su Instagram una serie di foto del match, tra cui un abbraccio proprio con Berrettini, scrivendo "che battaglia ieri sera". Sintetica, ma piuttosto eloquente, la risposta di Matteo, che si è limitato a commentare il post con l'emoticon del dito medio. Nessun 'dissing' nel circuito, ma un messaggio chiaramente ironico che ha suscitato le risate di tifosi e appassionati. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Marzo 2025