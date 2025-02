Berrettini-Djokovic: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Big match nel primo turno del torneo Atp 500 di Doha. Matteo Berrettini sfiderà Novak Djokovic oggi, martedì 18 febbraio in quello che è il quarto confronto tra i due tennisti, quasi quattro anni dopo la finale di Wimbledon 2021, quando Nole si impose in quattro set interrompendo il sogno Slam dell'azzurro. La sfida tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic è in programma oggi, martedì 18 febbraio, non prima delle 15.30 italiane. I due si sono affrontati quattro volte, con Nole che conduce con un netto 4-0. L'ultimo incontro risale ai quarti di finale degli US Open del 2021. Berrettini-Djokovic sarà visibile in diretta televisiva sui canali SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Febbraio 2025