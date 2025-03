Berrettini-De Minaur al Miami Open: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) – La ripresa di Matteo Berrettini passa per Miami. Oggi, martedì 25 marzo, l'azzurro affronta il numero 11 del ranking Alex De Minaur agli ottavi del Masters 1000 californiano. Per il tennista romano, reduce dal successo in due set (6-4 6-4) contro Bergs, è il primo ottavo in un Masters 1000 da Monte Carlo 2023. La sfida tra Berrettini e de Minaur agli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami è in programma come quarto match di giornata sul Grandstand e inizierà non prima delle 21. I precedenti tra l'azzurro e l'australiano raccontano un 2-2: Matteo ha vinto sull'erba del Queen's nel 2021 e poi a Wimbledon nel 2023. De Minaur ha invece avuto la meglio nel 2017, nel primo confronto a livello Challenger, e poi in Atp Cup nel 2022. Il match tra Berrettini e de Minaur sarà trasmesso in diretta sui canali di Sky Sport. Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis saranno i canali di riferimento, ma la sfida sarà visibile anche in streaming su Sky Go e Now. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 25 Marzo 2025