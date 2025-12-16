Attualità

Bernini apre a possibili modifiche per l’accesso a Medicina “ma non si torna a test d’ingresso”

(Adnkronos) – La proposta di istituire un tavolo di confronto sulla riforma delle procedure di accesso alla facoltà di Medicina e la disponibilità ad intervenire con modifiche già dal prossimo anno accademico: è la linea della ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, esposta in un incontro con il Consiglio nazionale degli studenti universitari.  
Non si tornerà al test d'ingresso ma si potrebbe intervenire su altri aspetti, come ad esempio l'ampliamento dei tempi tra la fine dei corsi e gli appelli.     
16 Dicembre 2025

