Bernabé, si rivede l’ex falconiere della Lazio. E Olympia tornerà a volare

(Adnkronos) –

Olympia torna a volare, guidata da Juan Bernabé. L'ormai ex aquila della Lazio, licenziata dal club biancoceleste insieme al suo falconiere dopo le foto intime pubblicate da Bernabé in seguito all'installazione di una protesi peniena, tornerà protagonista su un campo di calcio domenica 9 febbraio. Prima di Folgore Caratese-Breno, gara di Serie D, l'aquila, guidata ovviamente dal suo discusso falconiere, sorvolerà il campo e si intratterrà con i tifosi allo Sportitalia Village, in un evento organizzato proprio da Sportitalia. Si tratta della prima uscita ufficiale dell'aquila dopo lo scoppio del caso Bernabé, con Olympia che, dopo 15 anni di servizio, non ha più sorvolato l'Olimpico biancoceleste. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Febbraio 2025