Berlusconi, terza notte tranquilla al San Raffaele

(Adnkronos) – Notte tranquilla per il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ricoverato da venerdì scorso all'ospedale San Raffaele di Milano per degli accertamenti programmati per la sua "patologia ematologica". Oggi è il quarto giorno di ricovero per l’ex presidente del Consiglio, che ieri ha ricevuto le visite del fratello Paolo e dei figli Marina e Piersilvio. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Giugno 2023