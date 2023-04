Berlusconi, prima notte in ospedale: atteso bollettino in mattinata

(Adnkronos) – E’ trascorsa senza particolari novità la prima notte in ospedale per Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia, ricoverato dalla mattinata di ieri in terapia intensiva cardiotoracica all’ospedale San Raffaele, è affiancato dalla compagna Marta Fascina. Finora non sono stati diffusi aggiornamenti, ma è atteso per la mattinata il bollettino medico che potrebbe chiarire le cause del ricovero e lo stato di salute dell’ex premier. "Notte tranquilla, le condizioni sono stabili" ha detto ad Affaritaliani.it il vicepremier, ministro degli Esteri e numero due di Forza Italia, Antonio Tajani. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 6 Aprile 2023