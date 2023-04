Berlusconi, notte tranquilla: nessun bollettino previsto oggi

(Adnkronos) – Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, ha trascorso – da quanto si apprende – una notte tranquilla, la sesta nel reparto di terapia intensiva cardio-toraco-vascolare dell'ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato ricoverato mercoledì scorso per un'infezione polmonare, in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Anche ieri l’ex premier ha ricevuto la visita dei propri cari, tra cui la figlia Marina e il fratello Paolo, e in quadro clinico che permane complesso traspare un cauto ottimismo, si parla di “progressivo e costante miglioramento”. Oggi, si apprende da fonti ospedaliere, non è previsto nessun bollettino medico. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Aprile 2023