Berlusconi, Meloni: “Grazie Silvio, non ti dimenticheremo” – Video

(Adnkronos) – I famigliari e la compagna di Silvio Berlusconi, Marta Fascina, hanno accompagnato il feretro del Cavaliere sul sagrato, in piazza Duomo, al termine dei funerali di Stato. Le più alte cariche dello Stato – compreso il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oltre alla premier Giorgia Meloni e ai due presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa – li hanno raggiunti per dare loro le condoglianze. Mentre il carro funebre lasciava il sagrato, la premier Meloni ha postato su Facebook un video dedicato al Cavaliere, accompagnandolo col post: "Grazie Silvio. Non ti dimenticheremo". Il video si apre con il celebre 'discorso alla nazione' che segna la discesa in campo di Berlusconi, subito dopo si susseguono le immagini dei momenti che ne hanno accompagnato gli snodi più importanti della vita, politica ma anche privata e imprenditoriale. Un testo accompagna i fotogrammi. "Combattente coraggioso determinato – si legge – uno dei più grandi imprenditori che l'Italia abbia avuto. Capace di innovare e costruire nuove strade. Sempre pronto a difendere l'interesse nazionale. Ha governato con l'orgoglio, la visione e l'autorevoleza che una Nazione come la nostra merita e richiede. Ha reso l'Italia centrale nello scenario internazionale. E ha scritto pagine significative della nostra storia. Abbiamo iniziato questo cammino molti anni fa – si legge ancora, mentre sul video scorrono immagini che ritraggono Berlusconi con una giovanissima Meloni ministra della Gioventù – Abbiamo percorso strade diverse ma l'obiettivo era e rimarrà comune. Rendere l'Italia fiera e capace di stupire il mondo. Grazie Silvio. Ti renderemo orgoglioso". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Giugno 2023