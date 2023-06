Berlusconi è appena scomparso, ma nel suo partito è già scontro aperto

Sono trascorse appena due settimane dalla morte del fondatore e leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ed alla Regione Puglia nel suo partito già volano gli “stracci”. Infatti, ieri nel gruppo dei 4 consigliari pugliesi del partito di Berlusconi si è diviso in Aula per la scelta del nome da votare al posto di Giandiego Gatta, che lo scorso settembre, come è noto, essendo stato eletto al Parlamento, ha lasciato libero il posto occupato nell’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in quota alla minoranza di centrodestra ed a suo tempo assegnato, come si ricorderà, al “partito azzurro” di Arcore. Con 23 voti è stato eletto il forzista Napoleone Cera, subentrato in Consiglio a Gatta, e che ora subentrerà a quest’ultimo anche nell’Ufficio di Presidenza come segretario d’Aula di minoranza. Il nome di Cera per l’Ufficio di Presidenza era sostenuto da metà Gruppo forzista, mentre l’altra metà si era pronunciata per far subentrare in quel ruolo il consigliere Paolo Dell’Erba, sempre del Gruppo di Forza Italia, che invece in Aula, ieri, ha ottenuto 12 voti.Situazione, questa, che rispecchia anche la situazione interna al patito di Berlusconi alla Regione Puglia, dove il capogruppo di Fi, il salentino Paride Mazzotta, ed il foggiano Cera risultano essere vicini al vice ministro barese alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, quindi area Licia Ronzulli, mentre Dell’Erba ed il tarantino Massimiliano Di Cuia (subentrato anche quest’ultimo in consiglio, come Cera, a seguito della recente elezione in Parlamento di un altro forzista ionico, Vito De Palma) risultano più vicini al coordinatore regionale di Fi, Mauro D’Attis, quindi area Antonio Tajani. Pertanto, per la scelta del successore di Gatta nell’Ufficio di Presidenza, ieri c’è stata la spaccatura in aula di Forza Italia. Il partito, infatti, avrebbe dovuto indicare un proprio consigliere, però questa indicazione non è arrivata, ed il capogruppo Mazzotta non ha espresso alcun nome, lasciando all’Assemblea regionale la decisione tra Cera e Dell’Erba e che, come detto, ha optato in larga parte per il primo nome. “Il segretario d’Aula – ha affermato il capogruppo di Fi prima del voto – spetta a questa parte politica e a Forza Italia”. “Chiaramente – ha proseguito Mazzotta – dovrò fare un preambolo, perché in questi giorni abbiamo tutti letto i giornali, c’è una posizione del capogruppo di Forza Italia su Napoleone Cera, c’è un’indicazione del coordinatore di Forza Italia, che ha contattato gli altri coordinatori per chiedere la votazione su Paolo Dell’Erba e chiaramente la ritengo un’ingerenza”. Infatti, per Mazzotta l’ingerenza di D’Attis non sarebbe un fatto politico corretto, “visto il lavoro che si svolge” in Consiglio regionale e “visto che siamo tutti consiglieri regionali e siamo stati votati sui nostri territori e ognuno di noi è andato a presentarsi nelle case durante la campagna elettorale, chiedendo il voto personale, che oggi ci siano persone terze che intervengono su questioni che riguardano le dinamiche di questa Assise”. Quindi, il capogruppo di Fi, pur propendendo per l’elezione di Cera nell’Ufficio di Presidenza, ha dichiarato di volersi attenere al voto che dei colleghi consiglieri e, quindi, su ciò che avrebbero deciso questi, esprimendosi in favore dell’uno o dell’altro, “fermo restando – ha sottolineato Mazzotta – che (ndr – Cera e Dell’Erba) sono due persone a me care, sono due amici, però in politica si fanno delle scelte”. Dopo lo scrutinio e gli auguri di buon lavoro al neo-eletto segretario d’Aula, Mazzotta ha però commentato: “Oggi, finalmente, si chiude un teatrino tutto interno a Forza Italia, che è stato alimentato dall’inusuale ingerenza del coordinatore regionale D’Attis e del suo vice Damiani. Fortunatamente sono stati sconfitti dalle ragioni dell’oggettività e della coerenza, che sono stati sempre e solo gli unici due valori su cui ho indirizzato le mie scelte e la gestione del mio ruolo di capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale”. “Sono contento – ha aggiunto Mazzotta – che la larga maggioranza dell’Assise regionale abbia condiviso questo mio orientamento, rispetto ad un ruolo, quello del segretario d’aula, che deve garantire terzietà e rispetto dell’Istituzione del Consiglio regionale”. Per poi concludere affermando: “Sono convinto, infatti, che in politica le imposizioni non paghino mai. È tempo che tutti prendano atto che iniziative come quella portata avanti dal duo D’Attis-Damiani possono solo produrre cortocircuiti che rischiano di portare Forza Italia a deflagrare sugli scogli dei tornaconti personalistici o di corrente”. Parole, queste, che hanno subito sortito la reazione del forzista Di Cuia, sostenitore di Dell’Erba, per dare una sua lettura al risultato conseguito in Aula del collega Cera, affermando: “Sull’elezione del segretario d’aula bisogna utilizzare un linguaggio di verità: il collega Cera è stato eletto grazie ad un grande ‘inciucio’ con il centrosinistra”. Infatti, per Di Cuia, “senza i voti degli uomini di Emiliano”, il forzista neo-eletto nell’Ufficio di Presidenza non ce l’avrebbe fatta, ma sarebbe stato eletto Dell’Erba, “votato invece – ha sottolineato Di Cuia – dalle minoranze cui spettava l’indicazione”. Infatti, ha spiegato l’esponente regionale forzista della provincia di Taranto , “a maggioranza, che oggi avrebbe dovuto astenersi dal voto o votare scheda bianca, con un vero e proprio colpo di mano ha violato lo Statuto della Regione e mortificato ancora una volta le prerogative delle minoranze, che dunque non saranno di fatto rappresentate nell’ufficio di presidenza del Consiglio Regionale” Quindi, per Di Cuia, “la prepotente politica degli inciuci ha vinto e questo ai pugliesi va detto con chiarezza”, prendendo le distanze, come già fatto precedentemente in aula, da quanto dichiarato dal capogruppo Mazzotta in merito ad una presunta interferenza del coordinatore pugliese di Fi, D’Attis, nelle dinamiche del gruppo consiliare. Infatti, per Di Cuia, “non vi è stata alcuna strana ingerenza o altro genere di intervento che abbia esulato il normale dialogo e doveroso rapporto che deve esserci tra Gruppo consiliare e partito”, ma “c’è stata piuttosto la perseveranza del collega Mazzotta nel perseguire una strada che ha portato il gruppo consiliare a dividersi e che trova oggi un epilogo che nulla ha a che fare con la buona politica”. E concludere: “su questo certamente andrà fatta una seria riflessione nei prossimi giorni”, ringraziando Dell’Erba “per l’impegno profuso e per aver dimostrato grande coerenza, valore purtroppo sempre più raro”. Ma su questa conclusione c’è anche chi ha ironizzato, ricordando che appena qualche mese fa “grazie alla coerenza di Dell’Erba” il centrodestra pugliese in Capitanata ha perso la possibilità, nelle elezioni di secondo livello, di eleggersi il presidente della Provincia, che invece – come si ricorderà – è stato conquistato dalla parte avversa. Ma ciò che è accaduto in Consiglio regionale, per l’elezione del successore di Gatta nell’Ufficio di Presidenza e delle dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti delle due diverse anime forziste pugliesi, è forse solo l’inizio di una “battaglia” non ancora cominciata effettivamente nel partito di Berlusconi, dopo la scomparsa del suo leader.

Giuseppe Palella



Pubblicato il 28 Giugno 2023