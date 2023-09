Berlusconi-Day, famiglia dice no a ologramma Cav: resta rebus messaggio figli

(Adnkronos) – Domani Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 87 anni. Famiglia e partito lo ricorderanno in tempi e modi diversi. Barbara Berlusconi è attesa al palazzo Lombardia alle 11, dove il Belvedere al 39esimo piano verrà intitolato al padre. Con lei ci saranno il fratello dell'ex premier Paolo e Fedele Confalonieri. Non è dato sapere se si terrà una messa ad Arcore in memoria del Cav con la famiglia. Nel pomeriggio, alle 15.30, inizierà a Paestum la tre giorni azzurra con il ricordo del fondatore del partito: allo stato non si sa ancora se ci sarà il 'contributo' dei figli di Berlusconi sotto forma di messaggio scritto. Secondo gli ultimi rumors, l'idea di un ologramma del padre pronto ad accogliere militanti, parlamentari e delegati davanti all'ingresso principale della kermesse non sarebbe affatto piaciuta agli eredi del Cav, Marina in testa. Da qui la scelta di togliere la versione 3D dell'ex presidente del Consiglio con la sua immagine fluttuante. All'iniziativa promossa dall'eurodeputato Fulvio Martusciello, non ci sarà Marta Fascina, che resterà a Villa San Martino. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Settembre 2023