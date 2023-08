(Adnkronos) – Un uomo di 37 anni si è tuffato nel fiume Serio a Cene, in provincia di Bergamo, ed è annegato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari per i soccorsi ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Non è chiaro se sia stato colto da un malore. Indagano i carabinieri di Bergamo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Agosto 2023