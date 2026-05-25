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Bergamo, precipita aliante: muore pilota 50enne

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(Adnkronos) – Un moto-aliante è precipitato questo pomeriggio, poco dopo le 15.30, in un luogo impervio a Gorno, in provincia di Bergamo. Immediati i soccorsi di 118, Soccorso alpino e vigili del fuoco. Per il pilota, un uomo di cinquant'anni, però, non c'è stato nulla da fare e i soccorritori ne hanno constatato la morte sul posto. Lo fa sapere l'azienda regionale di emergenza urgenza della Lombardia.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 25 Maggio 2026

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