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Bergamo, moto contro un camion: morto un bambino, grave il padre

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(Adnkronos) – È morto oggi, martedì 1 settembre, in ospedale il bambino di 10 anni, rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale avvenuto ieri sera a Bergamo. Il piccolo viaggiava insieme al padre a bordo di una moto che si è scontrata con un mezzo pesante. Le condizioni del bambino erano apparse subito molto gravi. Trasportato in ospedale, è deceduto a causa delle ferite riportate. Anche il padre è rimasto gravemente ferito ed è stato ricoverato. L'incidente è avvenuto nella serata di ieri.  Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro e chiarire le cause dell’impatto tra la moto e il mezzo pesante. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 1 Settembre 2026

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