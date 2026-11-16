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Bergamo, minorenne partorisce nel bagno di casa: neonata trovata morta

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(Adnkronos) – I carabinieri della compagnia di Clusone, coordinati dalla Procura dei minori di Brescia e dalla Procura della Repubblica di Bergamo, stanno indagando sul ritrovamento di una neonata senza vita all’interno di un’abitazione dell’alto Sebino. Lo riporta il quotidiano l’Eco di Bergamo. Secondo una prima ricostruzione, la bambina sarebbe nata al settimo mese direttamente in casa, da una ragazza minorenne che avrebbe tenuto nascosta la gravidanza. 

Nella notte tra venerdì e sabato 14 novembre dopo il parto, sentitasi male, la giovane avrebbe chiesto aiuto ai genitori. I due l’avrebbero raggiunta in bagno, trovando sia lei sia la neonata, già priva di vita. I genitori hanno accompagnato la figlia in un ospedale della zona; una volta raccolto il racconto dell’accaduto, i sanitari hanno avvisato le forze dell’ordine.  

Per capire se la bambina era già morta al momento del parto o se il decesso sia avvenuto dopo, è stata disposta l’autopsia per domani martedì 17 novembre. In quest’ultimo caso, gli inquirenti dovranno valutare l’eventuale ruolo di un mancato soccorso. La ragazza resta ricoverata in ospedale e al momento non risultano provvedimenti a suo carico. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 16 Novembre 2026

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