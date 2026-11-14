Berardi (Aiom): “”Riconoscere il lavoro invisibile oncologi, troppa burocrazia sottrae tempo ai

Rossana Beraddi, presidente eletta Aiom presenta al XXVIII Congresso nazionale dell’Associazione italiana oncologia medica a Roma i risultati della survey condotta con Fiaso su 135 oncologi. Nel mirino il carico di attività burocratiche che si aggiunge all’assistenza, spesso anche oltre l’orario di servizio. “Il ruolo fondamentale dell’oncologo è prendersi cura delle persone malate, ma per poterlo fare al meglio ha bisogno, a sua volta, di essere supportato e tutelato”, sottolinea Berardi. Firmato un protocollo d’intesa per promuovere la sburocratizzazione e valorizzare la professione. Allo studio anche un emendamento alla prossima legge di bilancio per il riconoscimento dei rischi psicosociali e relazionali degli oncologi.



Pubblicato il 14 Novembre 2026