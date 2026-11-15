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Berardi (Aiom): “”Biopsia liquida per tumore mammella fondamentale per individuare nuovi bersagli

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La biopsia liquida nel tumore della mammella è un esame del sangue non invasivo che analizza il Dna tumorale circolante (ctDNA) rilasciato dalle cellule neoplastiche. Secondo le indicazioni dell’Associazione italiana di oncologia medica, rappresenta uno strumento chiave nell’oncologia di precisione, con benefici per pazienti e clinici. “I vantaggi per i pazienti sono indubbi, ci permette di intercettare eventuali bersagli terapeutici, ovvero mutazioni che possono comparire anche nel corso della malattia, che rappresentano appunto bersaglio per farmaci di nuova generazione. Per i clinici sono indubbiamente una opportunità di individuare una strategia terapeutica sempre più nuova, sempre più mirata, nell’ottica di un’oncologia di precisione”. Lo ha detto Rossana Berardi, presidente eletta di Aiom, al XXVIII congresso nazionale della società scientifica che si è tenuto a Roma dal 13 al 15 novembre.


Pubblicato il 15 Novembre 2026

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