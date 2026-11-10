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Beppe Vessicchio, il ricordo della figlia Alessia a un anno dalla morte: “Nel mio cuore sempre così”

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(Adnkronos) –
A un anno dalla scomparsa di Beppe Vessicchio, la figlia Alessia ricorda il papà su Instagram con una foto amarcord. Un’immagine che ritrae papà e figlia abbracciati su una sdrai. “Un anno fa sei andato via e a me sembra ieri… ma nel mio cuore staremo sempre così”, ha scritto Vessicchio, a corredo della foto. 

 

 

Il direttore d’orchestra è morto all’età di 69 anni l’8 novembre 2025, a causa di una polmonite interstiziale che si era aggravata rapidamente.  

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Pubblicato il 10 Novembre 2026

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