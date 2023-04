Benzina prezzi oggi, giro di ribassi

(Adnkronos) – Giro di ribassi sui listini dei prezzi consigliati della benzina, oggi, dopo la mossa di ieri di Eni; calano le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa; poco mosse le quotazioni dei prodotti raffinati, mentre il Brent scende sotto gli 85 dollari. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina e di due cent/litro quelli del gasolio. Per Q8 registriamo un ribasso di un cent/litro su benzina e gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,889 euro/litro (invariato, compagnie 1,890, pompe bianche 1,886), diesel a 1,766 euro/litro (-3 millesimi, compagnie 1,770, pompe bianche 1,758). Benzina servito a 2,024 euro/litro (-1, compagnie 2,063, pompe bianche 1,945), diesel a 1,906 euro/litro (-3, compagnie 1,950, pompe bianche 1,821). Gpl servito a 0,776 euro/litro (-1, compagnie 0,784, pompe bianche 0,766), metano servito a 1,659 euro/kg (+1, compagnie 1,654, pompe bianche 1,666), Gnl 1,540 euro/kg (-2, compagnie 1,534 euro/kg, pompe bianche 1,546 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,953 euro/litro (servito 2,214), gasolio self service 1,849 euro/litro (servito 2,124), Gpl 0,883 euro/litro, metano 1,699 euro/kg, Gnl 1,529 euro/kg. —facilitaliawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Aprile 2023