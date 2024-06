Benzina e diesel, oggi prezzi in rialzo alla pompa

(Adnkronos) – Correzioni al rialzo per le medie dei prezzi praticati di benzina e diesel sulla rete carburanti e nuovi ritocchi all’insù arrivano oggi da parte di Q8 (+1 centesimo sui prezzi raccomandati di entrambi i prodotti). Quanto alle quotazioni internazionali dei raffinati, ieri hanno chiuso in salita, in particolare sul diesel. L'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati dell'Osservaprezzi del Mimit mostra un prezzo medio praticato della benzina in modalità self a 1,850 euro/litro (1,848 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,835 e 1,863 euro/litro (no logo 1,841). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,700 euro/litro (rispetto a 1,698), con i diversi marchi tra 1,688 e 1,710 euro/litro (no logo 1,694). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,714 e 0,734 euro/litro (no logo 0,700). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,311 a 1,360 euro/kg (no logo 1,324). —facilitaliawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Giugno 2024