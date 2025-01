Bentancur, allarme in Tottenham-Liverpool: crolla a terra da solo

(Adnkronos) – Allarme per le condizioni di Rodrigo Bentancur, crollato a terra durante il match tra Tottenham e Liverpool, valido per la semifinale della Carabao Cup. Il centrocampista degli Spurs, in un'azione su corner dopo 8 minuti, è crollato sul campo senza alcun contatto con altri giocatori. Bentancur è caduto a peso morto in avanti, rimanendo a terra tra la preoccupazione di compagni e avversari. L'ex giocatore della Juventus è stato portato via in barella. Il match è stato interrotto per 9 minuti prima della ripresa del gioco. Nel corso della serata, Sky Sports ha fatto sapere che Bentancur – cosciente e in grado di parlare – è stato trasportato in ospedale per accertamenti. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Gennaio 2025