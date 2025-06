Benfica-Chelsea: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) –

Iniziano gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. Oggi, sabato 28 giugno, il Chelsea sfida il Benfica nella fase a eliminazione diretta del nuovo, e ricchissimo, torneo voluto dal presidente della Fifa Gianni Infantino. I Blues, vincitori dell'ultima edizione della Conference League, hanno chiuso il girone al secondo posto raccogliendo due successi, contro Los Angeles Fc ed Esperance Tunisi, e una sconfitta con il Flamengo, che ha chiuso così al primo posto il gruppo D. Il Benfica invece ha vinto il proprio girone, chiudendo al primo posto nel gruppo C. I portoghesi hanno pareggiato all'esordio con il Boca Juniors e sono poi riusciti a bettere l'Auckland City e il Bayern Monaco, conquistando così gli ottavi di finale. La sfida tra Benfica e Chelsea è in programma oggi, venerdì 27 giugno, alle ore 22. Ecco le probabili formazioni:

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Aursnes, Antonio Silva, Otamendi, Dahl; Sanches, Barreiro; Di Maria, Kokcu, Akturkoglu; Pavlidis. All. Lage

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; James, Adarabioyo, Colwill, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Pedro Neto, Palmer, Madueke; Delap. All. Maresca Benfica-Chelsea sarà trasmessa in diretta, come tutto il Mondiale per Club 2025, da Dazn e visibile in chiaro su Canale 5. Il match si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma Dazn, sul sito Sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Giugno 2025