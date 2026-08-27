Benedetta Rossi è ufficialmente mamma: “Il viaggio è arrivato a destinazione”

(Adnkronos) – "Il viaggio è arrivato a destinazione, siamo ufficialmente una famiglia". Con queste parole, cariche di emozione, Benedetta Rossi annuncia ufficialmente di aver adottato due bambine. "Non esistono parole per descrivere l’emozione del prima incontro, del primo sguardo e del momento in cui queste mani si sono strette", scrive la cuoca e blogger sui social, a corredo di una tenera foto che ritrae la mani della famiglia al completo. Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili sono diventati mamma e papà di due bambine di 10 e 9 anni: "Si chiamano Natacha e Sharlyn, sono meravigliose, piene di luce e voglia di vivere".

Il viaggio è cominciato un mese fa, quando lo scorso 10 luglio aveva annunciato dall'aeroporto che presto sarebbe diventata mamma: "Il mese scorso siamo venuti in Costa Rica per raggiungerle. Il 13 Luglio alle otto del mattino, siamo andati nell’istituto dove vivevano e dove sono cresciute. Avevamo il cuore in gola, gli occhi lucidi e un po’ di paura, ma è successa una piccola magia… si è aperta una porta e loro ci sono venute incontro correndo, piene di gioia, gridando 'mamma e papà'". È stato quello il momento in cui tutta l'attesa è svanita: "Si sono fidate di noi sin dal primo istante ed è stato tutto così naturale che sembrava ci conoscessimo da sempre. In queste settimane abbiamo vissuto insieme ed è stato il periodo più intenso, emozionante e impegnativo della nostra vita; ci siamo presi tutto il tempo necessario per imparare a conoscerci, con pazienza e passi leggeri. Abbiamo accolto le loro storie, interpretato i loro timori, ascoltato i loro silenzi". Ora sono tornati a casa e sono pronti a cominciare una nuova vita insieme: "La nostra famiglia adesso è come un piccolo seme che è appena germogliato e che sta crescendo giorno dopo giorno. Tra poco torneremo a casa e non vediamo l’ora, anche perchè ci manca da morire il nostro piccolo Cloud". "A tutti voi va un grazie speciale per la marea di pensieri positivi – ha scritto in conclusione la blogger – che ci avete inviato da lontano, per il rispetto e l’affetto immenso con cui avete compreso e protetto questo momento per noi così importante".

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Pubblicato il 27 Agosto 2026