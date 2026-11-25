(Adnkronos) –

Dopo i faccia a faccia con Francesco Totti, Gemma Galgani e Pierfrancesco Favino, ci sarà Tony Effe tra gli ospiti della prossima puntata di ‘Belve’, in onda martedì prossimo 1 dicembre in prima serata su Rai2. Lo apprende l’Adnkronos, mentre si intensificano le voci sul possibile approdo sullo sgabello della trasmissione anche di Rocìo Munoz Morales, che però non è detto sia ospite del programma già martedì prossimo.

L’intervista a Tony Effe arriva a pochi giorni dalla confessione del rapper diventata virale sui social. Dal suo secondo profilo Instagram (@Tonycocazero), il cantante ha infatti spiazzato i fan rivelando di aver completato la mezza maratona di Milano a soli due mesi da un ricovero in una clinica per dipendenze. “Esattamente 2 mesi fa ero chiuso in una clinica, oggi ho corso la mia prima mezza maratona”, ha scritto il rapper, pubblicando le foto della degenza (tra letto d’ospedale e farmaci) alternate a quelle della corsa sotto la pioggia. Una rinascita spinta anche dall’amore per la figlia Priscilla, avuta con l’influencer Giulia De Lellis. “Oggi sono fiero dell’uomo che sono diventato. È stata veramente una guerra. Chi si ferma non sogna”, ha concluso.

Il rapper si racconterà ora a Francesca Fagnani, il cui format è ripartito ieri, 24 novembre, su Rai2, accolto da un ottimo risultato d’ascolto. La prima puntata della nuova stagione ha infatti incollato al piccolo schermo 1.732.000 spettatori, registrando il 12,3% di share. Si tratta di una performance in linea con i numeri della prima puntata dell’edizione autunnale del 2025, che aveva totalizzato 1.748.000 telespettatori (con il 12,9% di share). Un debutto quello di ieri che in termini di share si posiziona come il secondo esordio più alto di tutte le 15 edizioni del programma.

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Pubblicato il 25 Novembre 2026