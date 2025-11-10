Attualità

‘Belve’ slitta di una settimana, Fagnani spoilera ospite: “Ci sarà Malgioglio”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Salta l'appuntamento di martedì 11 novembre con 'Belve'. Il programma cult di Francesca Fagnani, in onda in prima serata su Rai2, non sarà trasmesso per lasciare spazio alla programmazione sportiva. Ad annunciarlo è la stessa conduttrice con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. "Amici, il calendario del tennis ha portato qualche modifica ai palinsesti di Rai2, quindi questo martedì 'Belve' non andrà in onda", ha spiegato la Fagnani, rassicurando subito i fan sulla nuova data: "Ma recuperiamo martedì 18". Per soddisfare la curiosità del pubblico e rendere meno amara l'attesa, la giornalista ha poi regalato un'importante anticipazione in una storia successiva, svelando in anteprima il nome di uno dei prossimi ospiti che si siederà sul celebre sgabello: Cristiano Malgioglio. 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 10 Novembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Usa, Trump concede grazia all’ex sindaco di New York Giuliani e ad altri 76

55 minuti fa

L’estate di San Martino non delude, stop alla pioggia arrivano beltempo e temperature miti

59 minuti fa

Arezzo, elicottero disperso sull’Alpe della Luna: proseguono le ricerche

2 ore fa

Francia, la Corte d’appello esamina la richiesta di scarcerazione di Sarkozy

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio