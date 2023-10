Belve, la Rai dice no a Fedez. Fagnani: “Non condivido”

(Adnkronos) –

Stop della Rai all'intervista a 'Belve' di Fedez. E la giornalista e conduttrice Francesca Fagnani chiarisce il caso su Instagram, esprimendo in un post la sua contrarietà alla decisione dell'azienda dopo la diffusione della notizia. "L'unica cosa che conta adesso è che Federico stia bene. Solo un chiarimento. Per quel che riguarda la notizia relativa alla partecipazione di Fedez a Belve – scrive Fagnani -, è vero che la dirigenza Rai non l'ha ritenuta opportuna. Non condivido questa decisione né Belve del resto ha mai tolto voce a nessuno. Magari – conclude – non finirà così". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Ottobre 2023