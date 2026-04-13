Belve, gli ospiti della puntata di domani: Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo

(Adnkronos) – Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo sono gli ospiti della seconda puntata di 'Belve', il programma di Francesca Fagnani, in onda domani martedì 14 aprile alle 21.20 su Rai 2 e on demand su Raiplay e Disney+. Nei suoi consueti faccia a faccia, la giornalista si confronta, senza sconti, con personaggi del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca, ospiti che sono disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle sue domande chiare, dirette e spesso irriverenti. Non mancherà come di consueto la sigla di chiusura con tutti i 'fuori onda' degli ospiti, uno dei momenti più attesi dal pubblico. Da quest'anno inoltre, vanno in onda anche i provini di 'Belve', con le interviste a persone comuni. Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma sono state le ospiti della prima puntata.

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Pubblicato il 13 Aprile 2026