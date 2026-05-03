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Belve Crime, torna dal 5 maggio lo spin off del format di Fagnani: le anticipazioni

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(Adnkronos) –
Martedì 5 maggio torna Belve Crime, lo spin off del format ideato e condotto da Francesca Fagnani. Al centro delle interviste colpevoli, testimoni o protagonisti di crimini. L'appuntamento è in prima serata su Rai 2.  Sullo sgabello di Belve Crime siederanno nella prima puntata: Katharina Miroslawa, Roberto Savi e Rina Bussone. La storia di ciascun ospite verrà introdotta da Elisa True Crime, youtuber e podcaster che presenterà il protagonista e la sua vicenda. 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 3 Maggio 2026

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