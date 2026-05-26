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Belve Crime, stasera ultimo appuntamento: le interviste di Fagnani

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(Adnkronos) –
'Belve Crime' torna stasera, martedì 26 maggio, alle 21.20 su Rai 2 con l'ultimo appuntamento della stagione. Francesca Fagnani intervista colpevoli, testimoni o protagonisti di crimini per esplorare il lato oscuro dell'animo umano. Sullo sgabello di Belve Crime siederà chi ha incontrato il male. Perché è autore del reato, perché ne è testimone o perché ne è stato accusato, a volte ingiustamente. Le interviste sono a: Daniele Ughetto Piampaschet, dal carcere di Torino dove sta scontando la condanna a 25 anni per l’omicidio di Antonia Egbuna, Soter Mulè, condannato per l’omicidio colposo di Paola Caputo durante un gioco erotico, Rosa Amato, figlia di un boss della camorra e testimone di giustizia , Mirko Ricci, campione di boxe condannato per aver sequestrato un bambino a scopo di estorsione. La storia di ciascun ospite verrà introdotta da Elisa True Crime, youtuber e podcaster che con il suo stile presenterà il protagonista e la sua vicenda. 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 26 Maggio 2026

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