Belve Crime, stasera 19 maggio: le interviste di Francesca Fagnani

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Torna stasera, martedì 19 maggio, 'Belve Crime', con un nuovo appuntamento. Sono quattro le interviste della seconda puntata – in onda alle 21.20 su Rai 2 – tra cui quella a Raffaele Sollecito, imputato con Amanda Knox per il delitto di Perugia del 2007 e assolto in via definitiva nel 2015. La storia di ciascun ospite verrà introdotta da Elisa True Crime, youtuber e podcaster che presenterà il protagonista e la sua vicenda. A 'Belve Crime', Fagnani intervista ogni settimana colpevoli, testimoni o protagonisti di crimini, per esplorare il lato oscuro dell'animo umano.

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Pubblicato il 19 Maggio 2026