Belotti-Santoro, bronzo agli Europei e risposta ai gossip: “Non siamo una coppia”

(Adnkronos) – Stefano Belotti e Matteo Santoro decidono di intervenire sui social per smentire le voci su una loro presunta relazione. Dopo il bronzo europeo vinto dai tuffatori azzurri nel trampolino sincronizzato da 3 metri, l'attenzione si è spostata ben presto dal risultato sportivo al gossip, alimentato da indiscrezioni prive di fondamento. Speculazioni nate dalla dichiarata omosessualità di Santoro e dalla sintonia sportiva con Belotti, che ha portato l'azzurro a rispondere con un commento a un post su Instagram del sito statunitense OutSport: "Non siamo una coppia" le parole di Belotti, che in alcuni commenti sui social ha poi scritto: "Non sono gay. Smettete di chiedermelo". Anche Santoro ha ribadito il concetto con una storia pubblicata su Instagram, spiegando di aver chiesto, senza successo, la rimozione del contenuto sui social: "Ho chiesto con gentilezza di eliminare questo post, non ho ricevuto alcuna risposta… quindi con la stessa gentilezza chiedo a voi di segnalarlo, grazie". Qualche giorno fa, Santoro aveva inoltre specificato, a Gay.it, di non formare con Belotti anche una coppia nella vita: "Ci tengo a specificare che non siamo una coppia nella vita".

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Pubblicato il 7 Agosto 2026