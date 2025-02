Bellucci, successo da favola contro Tsitsipas: vola in semifinale a Rotterdam

(Adnkronos) – Altra impresa nel torneo Atp 500 di Rotterdam per l'italiano Mattia Bellucci. Il numero 92 Atp ha eliminato nei quarti di finale Stefanos Tsitsipas, numero 12 del mondo, qualificandosi per le semifinali del torneo olandese. Il successo di Bellucci sul greco è arrivato dopo aver eliminato l'ex numero 1 del mondo, il russo Daniil Medvedev negli ottavi di finale.

Bellucci aveva ottenuto una sola vittoria contro un Top 50 prima di questo torneo. L'azzurro ha imposto il suo gioco contro Tsitsipas vincendo in due set con il punteggio di 6-4 6-2 e raggiungendo la sua prima semifinale Atp. In classifica, Mattia entrerebbe così per la prima volta tra i primi 70 del mondo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Febbraio 2025