Attualità

BellaMa’, Diaco: “Alberto Ravagnani? Quello che ho fatto si chiama giornalismo”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Quello che ho fatto si chiama giornalismo, mestiere sempre più raro in Italia”. Pierluigi Diaco interviene per mettere la parola fine alle polemiche seguite alla sua intervista all’ex prete influencer Alberto Ravagnani. 

In una dichiarazione esclusiva all’Adnkronos, dice il conduttore di ‘BellaMa’: “La narrazione pubblica di Alberto Ravagnani, costruita da lui stesso sui suoi canali social, nelle interviste tv, nei suoi spettacoli teatrali e nelle clip che precedono il suo ingresso nella pista di Ballando con le Stelle, avrebbe suggerito a qualsiasi bravo o medio giornalista di chiedere a lui spiegazioni sulla sua nuova avventura in un mondo, quello dell’eros, che prima da sacerdote non poteva sperimentare con altri corpi, come lui stesso ha dichiarato in tante occasioni”. “Non ho più altro da aggiungere – conclude Diaco – Mi fermo qui. Con orgoglio e felicità. W le stelle che ballano”. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 5 Novembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Plastic e sugar tax, nuovo rinvio – Video

40 minuti fa

Europa League, oggi Az Alkmaar-Juve – Diretta

41 minuti fa

Montorio al Vomano, 24enne scompare nel nulla: l’appello del Comune

42 minuti fa

Ignazio Boschetto papà bis, la moglie del cantante de Il Volo è incinta del secondo figlio: “Presto saremo in 4”

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio